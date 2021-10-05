Через четыре дня после снятия опекунства с отца Бритни она оставила в сети видео, где поблагодарила поклонников за всю поддержку.
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Движение #FreeBritney... У меня нет слов... Из-за вас, друзья, и вашей постоянной стойкости в освобождении меня от опекунства, моя жизнь сейчас движется вперед!!! Я плакала прошлой ночью 2 часа, потому что мои фанаты лучшие, и я знаю это... Я чувствую ваши сердца, а вы чувствуете мое... Это правда!
– написала растроганная звезда.
К своим словам она добавила традиционное видео, где демонстрирует отличную фигуру и ухоженные волосы, которое прокомментировали фанаты. Звезда выглядит спокойной и умиротворенной.
Отметим, что после этого сообщения Бритни опубликовала еще одно видео, на котором показывает смешные гримасы с инстаграм-фильтром, а также пикантное фото, на котором идет по собственному двору в одних красных сапогах и трусиках.
Бритни Спирс показала фигуру / Фото из инстаграма певицы
Что известно об опекунстве отца Бритни
- Отец артистки – Джеймс Спирс был опекуном артистки 13 лет. Решение контролировать жизнь дочери было принято в 2008 году, когда у звезды были проблемы с наркотиками и алкоголем, а также она страдала от депрессии. У нее тогда было двое маленьких сыновей, что затрудняло всю ситуацию.
- С годами женщина вернула себе право частично заниматься сыновьями от первого мужа, впрочем, ее карьера, здоровье, личная жизнь и финансы были под контролем отца.
- В последние годы женщина боролась против мужчины и в июне 2021 года впервые выступила в суде с признаниями о злоупотреблениях опекунством отца: он запрещал ей рожать, избавляться от внутриматочной спирали, выходить замуж за возлюбленного, заниматься музыкой, как она хочет, контролировал тотальный надзор ее обслуги в доме и другое.
- В течение лета от нее ушел ее старый адвокат, который заработал на Бритни миллионы; усилилось фанатское движение #FreeBritney; а отец пытался остаться опекуном несмотря на все.
- Впрочем, в августе он дал согласие на снятие опекунства в обмен на 2 миллиона долларов, а 30 сентября новый адвокат Бритни добился того, чтобы артистка стала свободной. Временным опекуном до следующего слушания, которое состоится 12 ноября, стала менеджер звезды Джоди Монтгомери.