29 сентября суд принял решение лишить отца Бритни Спирс опекунства над знаменитой дочерью. Певица наконец достигла своей цели и теперь работает над другими планами.
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Какой будет свадьба Бритни Спирс
Теперь исполнительница готовится к предстоящей свадьбе. Инсайдеры рассказали, что это не единственные планы Бритни Спирс.
Сейчас приоритеты Бритни – выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период,
– пишет издание.
Но свадебная церемония – сейчас одна из самых главных для артистки. Знаменитость планирует провести ее в конце ноября – начале декабря. Бритни якобы хочет успеть выйти замуж до того, как ей исполнится 40 (это произойдет 2 декабря).
Бритни Спирс хочет сыграть свадьбу с Сэмом Асгари на Гавайях. Туда она хочет пригласить тех, кто поддерживал ее в борьбе за опекунство. Среди звезд это Мадонна, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Майли Сайрус, Шер и другие.
Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото из инстаграма Бритни Спирс
Помолвка Бритни Спирс
- Первые слухи о том, что знаменитость выходит замуж, появились в июле. Тогда Бритни увидели с кольцом на безымянном пальце. Впоследствии бойфренда певицы заметили в магазине Cartier.
- Уже 12 сентября Спирс и Сэм Асгари опубликовали кадры с помолвки. Исполнительница похвасталась перед поклонниками кольцом с большим камнем.
- После объявления о помолвке Сэм Асгари столкнулся со шквалом критики, якобы он женится только ради денег звезды. Фаны советовали Бритни в комментариях заключить с бойфрендом брачный контракт. Он шутливо отреагировал на это в инстаграм-сториз: "Конечно, мы подпишем брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня".