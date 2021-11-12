Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума: свадебные фото

40-летняя Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума, с которым встречалась полтора года. Сказочную свадьбу влюбленные сыграли в Лос-Анджелесе на вилле покойного деда модели. Празднование началось 11 ноября и продлится минимум три дня.

Торжественная церемония началась с приема в имении в роскошном районе Бель Эйр. По сообщениям инсайдеров, именно там Пэрис Хилтон ответила любимому заветное "да".

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Сразу после росписи светская львица опубликовала трогательный пост в своем инстаграме. В свадебном платье она объявила, что вышла замуж и стала официальной женой Картера Реума.

Моя вечность начинается сегодня. Только что вышла замуж,

– написала Пэрис Хилтон.



Пэрис Хилтон в свадебном платье / Фото из инстаграма светской львицы

Инсайдеры утверждают, что невеста никак не могла определиться со свадебным платьем, ведь их у нее 10. Окончательное решение она приняла поздно вечером 11 ноября, перед самой церемонией.

Подружки невесты были одеты в розовые платья от бренда Alice+Olivia. Более того, на свадьбу Пэрис Хилтон и Картер Реум пригласили голливудских звезд – Эмму Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса и других.

Что известно об отношениях Пэрис Хилтон и Картера Реума:

Светская львица и бизнесмен познакомились 15 лет назад, однако их отношения не были романтичны. Все изменилось на День благодарения 2019 года, который они отпраздновали вместе.

В январе 2020 года они впервые вышли вместе – появились на вечеринке кинопремии Золотой глобус.

После года отношений Картер Реум сделал предложение Пэрис Хилтон на частном острове посреди океана и вручил роскошное кольцо за 2 миллиона долларов.

Всю подготовку к свадьбе светская львица обещала показать в реалити-шоу Paris in Love – "Влюбленная Пэрис". Символично, что первый эпизод проекта вышел 11 ноября, в день ее бракосочетания с Картером Реумом.

после официальной церемонии гостей свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума ждет карнавал на пирсе Санта-Моники и вечер в стиле black tie, который состоится в субботу.