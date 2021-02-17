Светская львица Пэрис Хилтон обручилась с бойфрендом Картером Руемом после года отношений. Звезда поразила сеть волшебными фото помолвки на берегу океана.

Американская знаменитость Пэрис Хилтон сообщила о своей помолвке. Она сказала "да" на предложение пожениться от своего бойфренда Картера Реума.

Не пропустите Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

Пэрис Хилтон выйдет замуж

Светская львица сообщила, что бойфренд устроил поездку в "тропический рай" в честь ее 40-летия. Сегодня, 17 февраля, Пэрис Хилтон празднует день рождения. Картер Реум решил сделать праздник еще лучше.

Пара шла на обед, прогуливаясь по берегу океана. В один момент Картер остановился и сделал девушке предложение, а она сказалаи "да". Парень надел на палец Пэрис роскошное кольцо с большим драгоценным камнем.

Когда мы шли обедать вдоль пляжа, Картер подвел нас к домику, украшенному цветами, и опустился на одно колено. Я сказала: "да", да навсегда. Нет никого другого, с кем я предпочла бы провести вечность,

– написала Пэрис Хилтон в своем инстаграме.

Фото помолвки Пэрис Хилтон

Звезда позировала перед камерами в изысканном белом платье с длинным рукавом с блестками и пикантным вырезом до бедер. Пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру знаменитости, а тонкие прозрачные перчатки со стразами добавили изящества.



Пэрис Хилтон обручилась / Фото з parishilton.com

Пэрис Хилтон соединила наряд с белыми туфлями на высоком каблуке. Она распустила волосы и накрутила их в локоны, дополнив прическу короной с камнями. Look завершил роскошный макияж. Светская львица накрасила веки коричневыми и золотыми тенями и подчеркнула губы розовым блеском.



Пэрис Хилтон обручилась / Фото з parishilton.com

Что известно об отношениях Пэрис Хилтон и Картера Реума