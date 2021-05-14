Пэрис Хилтон известна благодаря реалити-шоу и сериалам, поэтому сейчас поклонников ожидает возвращение на экраны светской львицы. Теперь она будет сниматься в новой программе, где станет главной героиней.
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Пэрис Хилтон запускает реалити-шоу
Реалити-шоу будет называться Paris in Love. В него войдут 13 эпизодов, во время которых покажут процесс выбора свадебного платья, места для свадебной вечеринки и девичник, который состоится перед регистрацией брака.
Пэрис Хилтон призналась, что на протяжении многих лет ей поступало множество предложений о съемках, сценариях и проектах. Однако тогда она отклоняла все. Впоследствии вышел документальный фильм о звезде, и тогда Пэрис почувствовала, что он не имеет удачного окончания.
Я очень хочу, чтобы все увидели, что я наконец получила свой счастливый, сказочный конец и просто показала следующую часть своей жизни. Я чувствую, что сейчас я открытая книга, я все это изложила,
– заявила знаменитость.
Светская львица добавила, что ей нечего скрывать, поэтому она гордится тем, как все складывается. Пэрис Хилтон отметила, что надеется, что поклонникам понравится увидеть один из величайших моментов в ее жизни.
Пэрис Хилтон выходит замуж: что об этом известно
- Отношения звезды с Картером Реумом продолжаются около года.
- В середине февраля Пэрис Хилтон объявила о помолвке с бойфрендом. Пэрис была шокирована и взволнована, но очень счастлива.
- Впоследствии она рассказала, что планирует сделать двойную фамилию.
- Пара хочет стать родителями общих детей после свадьбы. Недавно Пэрис Хилтон признавалась, что готовится стать матерью благодаря искусственному оплодотворению.