Пэрис Хилтон известна благодаря реалити-шоу и сериалам, поэтому сейчас поклонников ожидает возвращение на экраны светской львицы. Теперь она будет сниматься в новой программе, где станет главной героиней.

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Пэрис Хилтон запускает реалити-шоу

Реалити-шоу будет называться Paris in Love. В него войдут 13 эпизодов, во время которых покажут процесс выбора свадебного платья, места для свадебной вечеринки и девичник, который состоится перед регистрацией брака.

Пэрис Хилтон призналась, что на протяжении многих лет ей поступало множество предложений о съемках, сценариях и проектах. Однако тогда она отклоняла все. Впоследствии вышел документальный фильм о звезде, и тогда Пэрис почувствовала, что он не имеет удачного окончания.

Я очень хочу, чтобы все увидели, что я наконец получила свой счастливый, сказочный конец и просто показала следующую часть своей жизни. Я чувствую, что сейчас я открытая книга, я все это изложила,

– заявила знаменитость.

Светская львица добавила, что ей нечего скрывать, поэтому она гордится тем, как все складывается. Пэрис Хилтон отметила, что надеется, что поклонникам понравится увидеть один из величайших моментов в ее жизни.

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