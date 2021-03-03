Накануне Дня святого Валентина светская львица Пэрис Хилтон обручилась с бойфрендом Картером Реумом. Бизнесмен сделал предложение любимой на частном тропическом острове у океана. Звезда ответила "да" и приняла роскошное кольцо за 2 миллиона долларов.

В новом интервью наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton рассказала о перстне, который получила по случаю помолвки. Кольцо то ли из белого золота, то ли из платины и с бриллиантами уже успело вызвать шквал обсуждения в сети. Его стоимость оценивают в 2 миллиона долларов – 55 миллионов гривен. Теперь о драгоценном перстне рассказала сама Пэрис Хилтон и показала его вблизи.

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Пэрис Хилтон о кольцо за 2 миллиона долларов

Кольцо с бриллиантами жених звезды Картер Реум разработал вместе с Жаном Дуссе – прапраправнуком известного французского ювелира Луи Картье. Как рассказала Пэрис Хилтон, при создании уникального аксессуара мастера вдохновлялись ее любимой кофейней в Париже La Palette. Соответственно и название кольца символическое – The Paris. Светская львица отметила, что этот драгоценный перстень имеет прекрасную историю любви, а она сама не может дождаться, когда они с бизнесменом официально станут семьей.

В этом кольце изумрудной огранки поместилось 15 бриллиантов, а внутри есть первая буква моего имени "Р" с сапфиром. Я просто одержима этим кольцом,

– поделилась знаменитость.

Похоже, от кольца Пэрис Хилтон действительно в восторге, ведь на ее ютуб-канале появилось видео, посвященное аксессуару. Она показала, как тщательно ювелиры вручную создавали эскиз перстня и освещали сложные детали.

Пэрис Хилтон показала кольцо / Скриншот с видео

Напомним, влюбленные обручились 13 февраля, когда Пэрис Хилтон праздновала 40-летие на частном острове в кругу самых близких. Звезда готова создать семью с Картером Реумом после годовалого романа. Впервые они появились вместе на вечеринке кинопремии Золотой глобус 2020 и с тех пор не скрывают свои отношений. Недавно светская львица объявила, что готова стать матерью близнецов благодаря искусственному оплодотворению, а отцом детей будет Картер Реум.