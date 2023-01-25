41-летняя Пэрис Гилтон впервые стала мамой: милое фото ребенка

Пэрис Гилтон и ее муж Картер Реум стали родителями. Это первый ребенок для 41-летней певицы и модели. Звезда показала трогательное фото с первенцем.

41-летняя модель, певица и актриса Пэрис Гилтон стала мамой. У нее и мужа Картера Реума родился первый ребенок.

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Пэрис Гилтон стала мамой

Знаменитость поделилась первым фото с первенцем в соцсетях 25 января. Она показала на снимке только крошечную руку малыша. "Тебя уже любят так, что не описать словами", – написала Пэрис Гилтон.



Пэрис Гилтон стала мамой / Фото из инстаграма Пэрис Гилтон

Первого ребенка для Пэрис Гилтон родила суррогатная мать. Для People артистка поделилась первыми эмоциями после важного события и призналась пол первенца. Пока Пэрис не называет имя ребенка.

Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы очень рады создать нашу семью вместе, и наши сердца взрываются от любви к нашему мальчику,

– рассказала звезда.

Личная жизнь Пэрис Гилтон и брак с Картером Реумом

Пэрис Гилтон познакомилась с Картером Реумом 15 лет назад, а в 2019 году они закрутили роман. Уже через год пара официально подтвердила романтические отношения. После года отношений Картер Реум признался Пэрис Гилтон на частном острове посреди океана и вручил роскошное кольцо за 2 миллиона долларов.

Пэрис Гилтон и Картер Реум сыграли свадьбу 11 ноября, в имении покойного дедушки модели, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. Для первого дня торжества светская львица сменила четыре платья – две от Oscar de la Renta и по одной от Galia Lahav и Pamella Roland. На свадьбу были приглашены звездные гости.

Пэрис Гилтон не раз признавалась о желании стать мамой. Для этого она замораживала яйцеклетки и начала процедуру искусственного оплодотворения. Еще до свадьбы в сети пошли слухи о беременности звезды, однако она впоследствии их опровергла.