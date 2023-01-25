41-річна модель, співачка та акторка Періс Гілтон стала мамою. У неї та чоловіка Картера Реума народилась перша дитина.

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Періс Гілтон стала мамою

Знаменитість поділилась першим фото з первістком у соцмережах 25 січня. Вона показала на знімку лише крихітну руку малюка. "Тебе вже люблять так, що не описати словами", – написала Періс Гілтон.



Періс Гілтон стала мамою / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Першу дитину для Періс Гілтон народила сурогатна мати. Для People артистка поділилась першими емоціями після важливої події та зізналась про стать первістка. Поки що Періс не називає ім'я дитини.

Я завжди мріяла стати матір'ю, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли одне одного. Ми дуже раді створити нашу сім'ю разом, і наші серця вибухають від любові до нашого хлопчика,

– розповіла зірка.

Зауважимо, що юрист Картер Реум має 10-річну доньку від Лаури Белліцці, зірки реаліті-шоу "Секрети Аспена". Про це ніхто раніше не знав, – усе розсекретили журналісти. Вони повідомили, що Реум бачив дитину лише один раз.

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