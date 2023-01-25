41-летняя модель, певица и актриса Пэрис Гилтон стала мамой. У нее и мужа Картера Реума родился первый ребенок.

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Пэрис Гилтон стала мамой

Знаменитость поделилась первым фото с первенцем в соцсетях 25 января. Она показала на снимке только крошечную руку малыша. "Тебя уже любят так, что не описать словами", – написала Пэрис Гилтон.



Пэрис Гилтон стала мамой / Фото из инстаграма Пэрис Гилтон

Первого ребенка для Пэрис Гилтон родила суррогатная мать. Для People артистка поделилась первыми эмоциями после важного события и призналась пол первенца. Пока Пэрис не называет имя ребенка.

Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы очень рады создать нашу семью вместе, и наши сердца взрываются от любви к нашему мальчику,

– рассказала звезда.

Заметим, что юрист Картер Реум имеет 10-летнюю дочь от Лауры Беллицци, звезды реалити-шоу "Секреты Аспена". Об этом никто раньше не знал, – все рассекретили журналисты. Они сообщили, что Реум видел ребенка только один раз.

Личная жизнь Пэрис Гилтон и брак с Картером Реумом