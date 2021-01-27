Светская львица Пэрис Хилтон призналась, что начала процедуру искусственного оплодотворения. Так звезда решила осуществить свою мечту и стать матерью впервые.

Источник: The Trend Reporter

Известная американская модель и светская львица Пэрис Хилтон еще в сентябре прошлого года сообщала о желании стать матерью. На днях звезда рассказала в подкасте, что уже готовится к этому.

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Пэрис Хилтон готовится стать мамой

39-летняя звезда призналась, что уже начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Напомним, что на такое решение модель натолкнула ее подруга Ким Кардашян, которая также замораживала яйцеклетки. Отцом детей Пэрис Хилтон станет ее бойфренд Картер Реум.

Она поделилась, что решила именно таким способом зачать детей потому, что так можно быть уверенным, что у нее родятся близнецы. Пэрис хочет стать мамой мальчика и девочки.

Модель добавила, что уже прошла процедуру извлечения зрелых яйцеклеток, а это было для нее непросто.

Это было трудно, но я знала, что оно того стоит. Я делала это несколько раз,

– рассказала Пэрис Хилтон.

Знаменитость подчеркнула, что она готова к такому периоду, ведь ее бойфренд Картер Реум достаточно ее поддерживает. Пэрис каждый раз отмечает, что он – парень ее мечты. Бизнесмен с моделью встречаются с 2019 года.

Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и наконец просто жить реальной жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети – это смысл жизни,

– отметила Хилтон.

Пэрис Хилтон поделилась секретом красоты

Светская львица в феврале отпразднует 40 лет. Но она выглядит так же прекрасно и каждый раз покоряет публику красотой. Пэрис поделилась своим секретом борьбы со старением.

"Я выгляжу так же, потому что никогда ничего не делала. Я на 100% натуральная. Я никогда не колола ботокс, не делала филлеров. Я никогда не делала никаких пластических операций. Единственный совет, который моя мама дала мне с тех пор, как мне исполнилось 7 лет, – это держаться подальше от солнца!", – подытожила Пэрис Хилтон.