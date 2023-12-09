ROXOLANA рассекретила подробности личной жизни: есть ли у нее парень

9 декабря 2023, 15:59
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"Утро в Большом Городе"

Украинская певица ROXOLANA впервые призналась, что уже много лет находится в отношениях. Артистка даже заинтриговала замужеством.

Роксолана Сирота является певицей из Львова. Она принимала участие в девятом сезоне шоу "Голос країни". В 2022 году певица попробовала свои силы в Национальном отборе на Евровидение. Там она заняла четвёртое место.

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ROXOLANA впервые сказала, есть ли у нее бойфренд

Певица сообщила, что у нее есть любимый человек уже много лет. Пока Роксолана не показывает парня публике, потому что считает, что в период великой войны России против Украины, не время показывать личную жизнь.

Мое сердце не свободно. Но как-то так давно повелось, что я мало делюсь. Хочется больше. Но иногда думаешь, не во времея. Где-то, возможно, надо быть немного скромнее, много не показывать,
– сказала она.

Когда у артистки спросили, вышла ли она замуж, девушка дала очень загадочный ответ. Она намекнула, что состоит в браке.

Возможно я и замужем и вы не узнаете. Это серьезно,
– сказала звезда.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Роксолана начала заниматься волонтерством. Она принимала переселенцев даже в собственном доме. В нем жили люди из разных областей Украины.

Кто из звезд говорил о личной жизни

  • Певица и актриса Даша Астафьева обрела новую любовь во время великой войны. По словам певицы, мужчина помог ей выйти из депрессивных состояний.
  • В феврале Астафьева поделилась, что любовь очень помогает ей держаться во время войны. Она подчеркнула, что эти отношения стали смыслом жизни и возможностью продолжать действовать. Возлюбленный, как говорит Астафьева, во всем ее поддерживает.
  • Недавно артистка рассказала, что сейчас находится в счастливых отношениях. Впрочем, она не захотела говорить что-либо подробно. Только добавила, что желает каждому человеку испытать настоящую любовь.
  • Известно, что знаменитость вместе с парнем создала книжное приложение UnderBooks, в котором можно прочесть произведения украинской литературы. Оказалось, что с этой идеей ей помогал любимый, потому что он работает ИТ.

Автор: Вікторія Козар