Роксолана Сирота є співачкою зі Львова. Вона брала участь у дев'ятому сезоні шоу "Голос країни". У 2022 році співачка спробувала свої сили у Національному відборі на Євробачення. Там вона посіла четверте місце.
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Співачка повідомила, що має кохану людину вже багато років. Наразі Роксолана не показує хлопця публіці, бо вважає, що у період великої війни Росії проти України, це не на часі.
Моє серце не вільне. Але, якось так давно повелося, що я мало ділюся. Хочеться більше. Але інколи думаєш, не на часі. Десь, можливо треба бути трішки скромніше, багато не показувати,
– поділилась вона.
Коли в артистки запитали, чи вийшла вона заміж, дівчина дала дуже загадкову відповідь. Вона натякнула, що перебуває у шлюбі.
Можливо я й одружена і ви не дізнаєтеся. Це серйозно,
– сказала зірка.
Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Роксолана почала займатися волонтерством. Вона приймала переселенців навіть у власному помешканні. У її будинку Роксолани жили люди з різних областей України.
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- Співачка та акторка Даша Астаф'єва знайшла нове кохання під час великої війни. За словами співачки, чоловік допоміг їй вийти з депресивних станів.
- У лютому Астаф'єва поділилась, що кохання дуже допомагає їй триматися під час війни. Вона підкреслила, що ці стосунки стали сенсом її життя та можливістю продовжувати діяти. Коханий, як каже Астаф'єва, у всьому її підтримує.
- Нещодавно артистка розповіла, що зараз перебуває в щасливих стосунках. Утім, вона не забажала говорити щось детально. Тільки додала, що бажає кожній людині відчути справжнє кохання.
- Відомо, що знаменитість разом з хлопцем створила книжковий застосунок UnderBooks, в якому можна прочитати твори української літератури. Виявилось, що з цією ідеєю їй допомагав коханий, оскільки він працює ІТ.