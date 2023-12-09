Роксолана Сирота є співачкою зі Львова. Вона брала участь у дев'ятому сезоні шоу "Голос країни". У 2022 році співачка спробувала свої сили у Національному відборі на Євробачення. Там вона посіла четверте місце.

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Співачка повідомила, що має кохану людину вже багато років. Наразі Роксолана не показує хлопця публіці, бо вважає, що у період великої війни Росії проти України, це не на часі.

Моє серце не вільне. Але, якось так давно повелося, що я мало ділюся. Хочеться більше. Але інколи думаєш, не на часі. Десь, можливо треба бути трішки скромніше, багато не показувати,

– поділилась вона.

Коли в артистки запитали, чи вийшла вона заміж, дівчина дала дуже загадкову відповідь. Вона натякнула, що перебуває у шлюбі.

Можливо я й одружена і ви не дізнаєтеся. Це серйозно,

– сказала зірка.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Роксолана почала займатися волонтерством. Вона приймала переселенців навіть у власному помешканні. У її будинку Роксолани жили люди з різних областей України.

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