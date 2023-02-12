Даша Астафьева уже рассказывала, что во время великой войны ей удалось обрести настоящую любовь. По словам звезды, это то, что ее спасает.

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Даша Астафьева рассказала о новой любви

Он высокий. У него такие же, как у меня, зеленые глаза. Да, я влюблена. У меня, вероятно, есть такая черта, что у меня не все как у людей. Все разводятся, а я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает. Это, пожалуй, единственное, что меня спасает – близкие и семья,

– призналась модель и волонтер.

Даша Астафьева добавила, что для нее любовь в 2023 году – это желание продолжать. Она вспомнила, как ее бойфренд поддерживал ее в начале войны.

"Именно мой любимый человек придает мне сил и веры в то, что все дальше имеет смысл и мы должны продолжать просыпаться. Честно говоря, когда началось вторжение, мы были не вместе, я сказала: "Все". Я прощалась каждый день, потому что говорили, что (оккупанты – Showbiz) возле центра, а я жила в центре. Это единственный человек, который не знал, что нас ждет, но заставлял меня продолжать прятаться, спускаться в бомбоубежище, продолжать жить, заботиться о себе и близких. Сейчас он меня постоянно мотивирует. Поэтому любовь для меня – это продолжение и смысл".

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