До войны мы планировали разговаривать с ROXOLANA (настоящее имя – Роксолана Сирота) о Нацотборе на Евровидение-2022, вокруг которого было много скандалов. Но во время войны все изменилось, и теперь мы говорили о жизни певицы во время войны.

Полное интервью здесь "Важно не бросать камнями в своих": интервью с ROXOLANA о войне, переселенцах и Евровидении

Роксолана стала волонтером. Она делает все, что может, для помощи переселенцам. Даже в собственном доме артистка принимает тех, кто вынужденно покинул свои дома из-за войны. В доме Роксоланы находились люди из разных частей Украины.

У нас вот недавно, где-то несколько дней назад, выехала семья из оккупированной Катюжанки – это село под Киевом, под Вышгородом. Они были в оккупации. Также приезжали люди из Киева,

– поделилась Сирота.

Среди тех, кого принимала девушка, были люди, которые останавливались на два дня и ехали дальше, а жили вместе с ней месяц. Когда Роксолана видела сообщение о том, что люди ищут жилье, она не могла не отреагировать. Также многие находили ее благодаря знакомым.

Мы как-то считали, что на момент пика у меня жило 27 человек,

– сказала ROXOLANA.



ROXOLANA приняла в своем доме 27 переселенцев / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

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