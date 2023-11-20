Певица выставила несколько фото с избранником и отметила, что они вместе уже год. Фанов исполнительницы эта новость очень удивила. В то же время они отметили, что у звездной пары "хорошие детишки будут".

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Jerry Heil показала своего парня

Певица выставила общие фото с любимым. На фотографиях она появилась в коричневой куртке с распущенными волосами. В то же время, ее избранник был одет в черную куртку. К своему образу он добавил наушники. Парень Jerry Heil – блондин с голубыми глазами. Но на кадрах полностью не видно лицо парня.

Год. Я люблю тебя,

– отметила Яна.

Реакция сети

Фаны были поражены новостью, о чем написали в комментариях под публикацией исполнительницы.

"Поздравляю вас";

"Вы представляете, какие же хорошие детишки будут";

"Что? Ура, поздравляю вас. Счастье вам, берегите друг друга";

"А похожие какие";

"Очень неожиданно";

"Вот сюрприз так сюрприз".

Личная жизнь Jerry Heil