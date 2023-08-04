Кроме того, Даша Астафьева 4 августа отмечает день рождения. Певице исполнилось 38 лет. Сейчас она находится в отношениях, которые скрывает от публики.

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Чем занимается любимый Астафьевой

На днях Даша Астафьева представила книжное приложение UnderBooks, в котором собраны книги украинских авторов. Главная цель проекта – поддерживать талантливых авторов, создающих украиноязычную литературу.

Теперь знаменитость призналась, что это приложение она создала вместе со своим бойфрендом. Оказывается, парень работает в ІТ.

Мы так вечером с парнем сидели, что-то слушали вместе. И потом я показала стихи, которые когда-то начитывала. Он говорит: "У тебя такой голос… Я пошел бы за твоим голосом". Я говорю: "Это моя мечта – озвучить что-то классное, нужное". Он работает в IT-сфере, говорит: "Так давай создадим. Зачем нам ждать?",

– вспомнила модель.

Астафьева добавила, что бойфренд очень сильно ее поддерживает. По мнению Даши, эти отношения, завязавшиеся во время полномасштабной войны, спасли ее.

"То, что наши отношения перешли еще и в профессиональную сферу, что мы работаем вместе – для меня это самое большое спасение", – высказалась она.

Почему родные парня были против нее

Астафьева удивила тем, что родные ее парня поначалу скептически относились к их роману и не воспринимали Дашу.

Очень много было нареканий именно к моей профессии. Родные моего парня не воспринимали меня, переживали, что обо мне скажут люди. Поэтому я сейчас как никогда настроена на создание семьи, на то, чтобы развиваться вместе и быть хорошим примером для людей,

– объяснила звезда.

По ее словам, она пока не будет возвращаться к певческой карьере. Во-первых, из-за неудачной операции на голосовых связях, а во-вторых, у нее изменились приоритеты.

"Я отказалась от своих песен. Сегодня у меня просто не поворачивается язык и нет желания. Я постоянно представляю, как там военным… Им точно сейчас не до "Авокадо" и не до "на цепкие веревки привяжу твое тело". Ну и самой мне… я переосмыслила все", – прокомментировала Даша.

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Ранее Астафьева рассказывала, что стесняется говорить об отношениях, ведь боится показывать свое счастье в столь тяжелое время. Интересно, что бойфренд привлек ее внимание необычными и нестандартными приглашениями и свиданиями.