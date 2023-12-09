Роксолана Сирота является певицей из Львова. Она принимала участие в девятом сезоне шоу "Голос країни". В 2022 году певица попробовала свои силы в Национальном отборе на Евровидение. Там она заняла четвёртое место.

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Певица сообщила, что у нее есть любимый человек уже много лет. Пока Роксолана не показывает парня публике, потому что считает, что в период великой войны России против Украины, не время показывать личную жизнь.

Мое сердце не свободно. Но как-то так давно повелось, что я мало делюсь. Хочется больше. Но иногда думаешь, не во времея. Где-то, возможно, надо быть немного скромнее, много не показывать,

– сказала она.

Когда у артистки спросили, вышла ли она замуж, девушка дала очень загадочный ответ. Она намекнула, что состоит в браке.

Возможно я и замужем и вы не узнаете. Это серьезно,

– сказала звезда.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Роксолана начала заниматься волонтерством. Она принимала переселенцев даже в собственном доме. В нем жили люди из разных областей Украины.

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