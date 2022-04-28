За два месяца до войны Даша Астафьева уверяла, что не готова к новым отношениям, ей было хорошо одной, однако, похоже, любовь пришла откуда не ждала. Сейчас звезда не одинока, но рассекречивать своего избранника не хочет.

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Даша Астафьева о новых отношениях

После последних отношений я сказала, что не буду ничего рассказывать. Но скажу так, что я сейчас очень счастлива. Я чувствую себя любимой и настоящей женщиной,

– заявила модель.

Видимо, новую любовь Астафьева обрела во время войны, ведь еще в феврале была в депрессии. Можно предположить, что из этого состояния ее вытащил парень и волонтерство.

"Перед войной у меня было такое ощущение, что я не нужна, что я чем-то не тем занимаюсь, но сегодня я чувствую себя нужным, хорошим человеком, настоящей женщиной, украинкой. Каждый день я устаю от хороших дел, это очень большая гордость для меня", – рассказала знаменитость.

Даша Астафьева призналась, что на волонтерской кухне, где она чистит картофель для военных, "очень хорошая, теплая, душевная компания", там собрались люди разных профессий. Не исключено, что свою любовь модель нашла именно там.

Что известно о предыдущих отношениях Даши Астафьевой