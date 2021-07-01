Второй месяц подряд: песня Go_A во второй раз вошла в десятку популярнейших на Евровидении

Через полтора месяца после Евровидения-2021 популярность украинской группы Go_A не спадает. Видеоролик с их выступлением под песню SHUM до сих пор занимает второе место в десятке самых популярных на ютубе. Перед ними лидируют только итальянцы из Måneskin.

Ежемесячно представители конкурса Евровидение подводят итоги самых популярных роликов из конкурса за всю их историю. 30 июня стало известно о наиболее просматриваемых видео июня.

К слову 2 победы, 2 вторых места и всегда в финале: как Украина ежегодно покоряет Евровидение

Самые популярные песни Евровидения

Итоги за май и июнь стали одинаково успешными для украинцев. Первое место до сих пор занимает итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. А вот почетную вторую строчку заняла украинская группа Go_A. Третье место заняла представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.

Весь список самых популярных видео с Евровидения за июнь 2021 года выглядит так:

Италия, Måneskin – Zitti E Buoni, 2021 Украина, Go_A – Shum, 2021 Азербайджан, Efendi – Mata Hari, 2021 Норвегия, Alexander Rybak – Fairytale, 2009 Сербия, Hurricane – Loco Loco, 2021 Россия, Manizha – Russian Woman, 2021 Франция, Barbara Pravi – Voilà, 2021 Финляндия, Blind Channel – Dark Side, 2021 Россия, Little Big – Uno, 2020 Исландия, Daði og Gagnamagnið – 10 Years, 2021.

Самые популярные видео июня с Евровидения: смотрите онлайн

Отметим, что группа Go_A уже попадала в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам в YouTube в мае 2021 года.

Музыкальные успехи группы Go_A



Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала