Второй месяц подряд: песня Go_A во второй раз вошла в десятку популярнейших на Евровидении
Источник:ютуб Евровидения
Через полтора месяца после Евровидения-2021 популярность украинской группы Go_A не спадает. Видеоролик с их выступлением под песню SHUM до сих пор занимает второе место в десятке самых популярных на ютубе. Перед ними лидируют только итальянцы из Måneskin.
Ежемесячно представители конкурса Евровидение подводят итоги самых популярных роликов из конкурса за всю их историю. 30 июня стало известно о наиболее просматриваемых видео июня.
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Самые популярные песни Евровидения
Итоги за май и июнь стали одинаково успешными для украинцев. Первое место до сих пор занимает итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. А вот почетную вторую строчку заняла украинская группа Go_A. Третье место заняла представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.
Весь список самых популярных видео с Евровидения за июнь 2021 года выглядит так:
- Италия, Måneskin – Zitti E Buoni, 2021
- Украина, Go_A – Shum, 2021
- Азербайджан, Efendi – Mata Hari, 2021
- Норвегия, Alexander Rybak – Fairytale, 2009
- Сербия, Hurricane – Loco Loco, 2021
- Россия, Manizha – Russian Woman, 2021
- Франция, Barbara Pravi – Voilà, 2021
- Финляндия, Blind Channel – Dark Side, 2021
- Россия, Little Big – Uno, 2020
- Исландия, Daði og Gagnamagnið – 10 Years, 2021.
Самые популярные видео июня с Евровидения: смотрите онлайн
Отметим, что группа Go_A уже попадала в список 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам в YouTube в мае 2021 года.
Музыкальные успехи группы Go_A
- На Евровидении-2021 группа Go_A получила 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Учитывая это, Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительским голосованиям они заняли второе место.
- Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покорил мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM несколько недель назад заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.
- Группа также вошла в список Billboard 200 и заняла 80-ю строчку с песней SHUM – это первая украиноязычная песня, которая попала в рейтинг.
- Композиция заняла вторую строчку среди 50 самых популярных треков США;
- Акустическое видео, где солистка Go_A лепит вареники с вишнями под SHUM, недавно собрало больше миллиона просмотров.