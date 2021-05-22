Песня Go_A для Евровидения-2021 залетела на 5 строчку мирового рейтинга Spotify

Композиция группы Go_A для международного песенного конкурса продолжает покорять слушателей со всего мира. В частности, SHUM ворвалась на 5 место глобального рейтинга Spotify.

Этно-фолк-группа Go_A продолжает распространять украинскую музыку на мировую аудиторию. На своей странице в инстаграме группа сообщила о еще одном достижении.

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Песня Go_A залетела в рейтинг Spotify

Композиция SHUM, написанная для международного песенного конкурса Евровидение-2021, ворвалась в глобальный рейтинг популярного интернет-сервиса стримингового аудио Spotify.

Трек группы Go_A занял 5 место по количеству прослушиваний. 20 мая SHUM вошел в 50 самых вирусных песен в мире.



Рейтинг Spotify / Скриншот с сайта

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