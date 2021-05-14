Представители других стран на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 дали интервью, где рассказали о своих впечатлениях от песни группы Go_A. Многие из них считают Украину своими соперниками.

Интересно Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песни

Впечатления представителей других стран о Go_A

Elena Tsagrinou, которая представит Кипр, призналась, что Shum – одна из ее самых любимых песен. Представители Бельгии, группа Hooverphonic, отметили, что Украина может послужить хорошим примером для других в том, как использовать уникальную культуру в песнях. Певица из Албании, Anxhela Peristeri подчеркнула, что Украина, как всегда, имеет прекрасную и уникальную песню.

Barbara Pravi – Франция

"Я считаю, Shum очень эпическая песня. Когда я слышу такую песню, мне хочется увидеть, как она будет звучать на сцене. Катя настолько профессионально поет – я так не умею! Это будет вау-выступление, потому что с такой мощной песней на сцене должен произойти настоящий взрыв".

Stefania – Греция

"Не могу дождаться начала Евровидения — будет весело, мы в этом нуждаемся. Мне нравится Go_А и песня Shum. Потому что она очень уникальная, она звучит иначе других".

Eden Alene-Израиль

"Я считаю, что Shum – крутая песня. И я рада, что Go_А дали в этом году второй шанс, потому что я очень хотела с ними встретиться. Все украинцы и телеканал СТБ, вы можете гордиться своими представителями, ведь они замечательные!"

Daði og Gagnamagnið – Исландия

"Честно, моя любимая песня этого Евровидения — за исключением моей, песня Украины. Я фан группы Go_А и Shum очень крутая песня. Мне также нравилась прошлогодняя песня, Я об этом говорил, пожалуй, в каждом своем интервью. "

Samanta Tina – Латвия

"Мне всегда нравилась музыка Украины. Я чувствую в ней что-то мое. Shum – это традиционная музыка, а ваши артисты очень сильные, с мощным вокалом. Мне импонирует, что в песне оставили свою культуру. Чувствуешь, что это Украина. Вам есть чем гордиться".

THE ROOP – Литва

"Мы были рады услышать, что Go_А будут представлять Украину снова. Они прекрасно презентовали себя в прошлом году. Это возможность для нас встретиться с ними в Роттердаме. И насладиться энергией, которую несет эта песня".

Destiny-Мальта

"Shum – интересная песня. Мне нравится, что группа объединила традиционные мелодии с современными битами".

Benny Cristo – Чехия

"Я видел клип на эту песню, мне нравится такая апокалиптическая тематика. Мне понравилось, что песня имеет несколько жанров: фолкмузыка и музыка новой эры с битами. И эта комбинация сработала. Такая интересная идея! Это точно будет масштабно и громко. Поэтому я жду этого".



Представители Украина на Евровидении / Фото из инстаграма Go_A

Efendi – Азербайджан

"Необычайная песня. Мне нравятся народные мотивы в ней, тембр исполнительницы. Я уже не дождусь, когда услышу это вживую и получу эту энергию от солистки. В ней ее просто в невероятном количестве. И это чувствуется".

Наталья Гордиенко – Молдова

"Замечательная песня и невероятная команда. Могу сказать, что я фанат этой группы. Очень крутой стейджмент. Желаю вам пройти в финал, желаю нам пройти в финал — и дальше будем поддерживать друг друга уже в финале".

Tusse – Швеция

"Я хотел бы больше знать о том, что означает текст песни. Но мы под нее отрывались в Швеции, она очень веселая".

Gjon'S Tears – Швейцария

"Мне нравится Go_A. Мне нравится их музыка. Когда ты приезжаешь с песней на своем языке, ты несешь свою историю в мультикультурном плане. Уверен, это имеет так много смысла для Европы. Личная история выделяет тебя среди других. Я рад, что вы едете с украинской песней, это круто!"

Senhit – Сан-Марино

"Мне нравится песня от Украины. Она этническая, очень энергичная и мощная. И мне сильно интересно, какое шоу группа устроит на сцене Роттердама".

RAFAŁ – Польша

"Не хочу быть судьей и говорить "эта песня хорошая, а эта плохая". Я видел клип и слушал песню Go_А – мне понравилось. Евровидение – это большое комьюнити артистов. Поэтому я хочу поддержать вашего артиста, встретить его и поблагодарить за возможность быть здесь вместе. Самая важная цель сейчас – сделать замечательное шоу, чтобы у каждого все хорошо прошло на сцене в прямом эфире. И я скрещиваю пальцы за шоу Украины".

Участники Евровидения-2021 о песне Go_A: смотрите видео онлайн