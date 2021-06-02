Первая украиноязычная песня в истории: трек SHUM дебютировал в чарте Billboard

2 июня 2021 , 13:05
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Источник:

Billboard

После того, как украинская этнофолк-группа Go_A покорила сцену Евровидения-2021, ее песня SHUM ворвалась в чарт Billboard 200. Композиция заняла 80 строчку.

22 мая в Роттердаме группа Go_A захватила европейское сообщество. Почти через полторы недели после того, как группа заняла 5 место на Евровидении-2021, песня SHUM залетела в престижный мировой музыкальный чарт Billboard.

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Песня Go_A для Евровидения-2021 попала в чарт Billboard

Композиция SHUM, которую группа Go_A исполняла на музыкальном конкурсе в Роттердаме, заняла 80 место в рейтинге Billboard Global 200 excl US. При этом песня победителя – итальянской рок-группы Måneskin заняла 11 место.

Важно, что впервые в истории в мировой чарт Billboard попал трек полностью на украинском языке.

Добавим, что чарт возглавляет новый хит K-pop группы BTS – Butter.


Чарт Billboard / Скриншот с сайта

Как Go_A покоряет мир

  • В Роттердаме, в финале конкурса Go_A получили 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительским голосованиям они заняли второе место.
  • Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покоряет мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.
  • Коллектив планирует коллаборации и совместные концерты вместе с победителем конкурса, группой Måneskin и с представителями других стран, которые в восторге от выступления украинской группы.
  • Недавно организаторы Евровидения подвели итоги за май. Они объявили, что Украина вошла в 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на YouTube и заняла 2 место.
Автор: Марія Касій