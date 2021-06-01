1 июня в Украине празднуют День защиты детей. Именно в этот день известный украинский артист Виктор Павлик решил выпустить новую композицию. Он опубликовал видео в своем ютубе.

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Виктор Павлик презентовал колыбельную

Музыкант выпустил лирическую композицию "Папина колыбельная", где поет о маленьком сыне, который родится совсем скоро. Именно Михасику Виктор Павлик посвятил песню. Она спокойная, чувственная и легкая, поэтому действительно может называться колыбельной.

Также артист презентовал трогательный анимационный клип, над которым работал Геннадий Летуновский. В нем Виктор Павлик показал, как главный герой укладывает сына спать – он читает ему сказки и кладет сонного малыша в кроватку. Со временем видно, как кроху оберегает ангел.

Выход песни прокомментировала и беременная Екатерина Репьяхова.

Пусть каждое слово из этой светлой песенки сбудется. Пусть ее любят и детки от Мишка, наши внуки, и она будет жить из поколения в поколение. Пусть она полюбится и вам,

– написала девушка в инстаграме.

Виктор Павлик – "Папина колыбельная": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Поклонникам Виктора Павлика понравилась "Папина колыбельная". Своими впечатлениями от клипа и песни пользователи сети делятся в комментариях под видео: