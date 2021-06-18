Отстаивали чувства, – Тина Кароль прокомментировала скандал вокруг романа с Даном Баланом

Отношения бывших тренеров "Голоса страны" Тины Кароль и Дана Балана вызвали неоднозначные реакции зрителей. Одни были убеждены в романе артистов, другие не верили их флирту. Однако певица неожиданно заявила, что чувства таки были.

Знаменитая Тина Кароль находится в Казахстане в рамках промо-тура нового альбома "Красиво". Звезда встречается с фанами и дает откровенные интервью на Месяцев телеканалах и радиостанциях. На днях она появилась в студии "Авторадио" и сделала самую откровенную заявление об отношениях с Даном Баланом.

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Она рассказала, что после скандального признания продюсера "Голоса страны" Владимира Завадюка им с Даном Баланом пришлось "отстаивать чувства". Так, артистка спровоцировала новую волну слухов о том, что роман между ними был.

Нам пришлось вместе отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация розрулилась и все все поняли. Посмотрим, как судьба направит наши сердечные струны,

– объявила Тина Кароль.

После откровенного признания артистка добавила: "Более конкретного ответа не слышал никто".

Фоловеры фан-страницы Тины Кароль и Дана Балана бурно отреагировали на заявление певицы. Они поспешили пожелать знаменитостям счастья и посоветовали беречь друг друга:

"Любовь и искренность победили в этой схватке с грязным хайпом";

"Некоторые сдались, а мы – нет. Мы верили до последнего, и мы дождались этих слов";

"Зачем скрывали? Могли бы давно быть вместе, а интриги только разрушают отношения сплетнями и негативом. Будьте счастливы и здоровы, берегите друг друга, не теряйте времени";

"Эти чувства не скроешь. Как я рада за этих влюбленных, они созданы друг для друга".

Скандал вокруг романа Тины Кароль и Дана Балана