Тина Кароль отправилась к поклонникам в Казахстан. В инстаграм-сториз она выкладывает фото и видео из телеканалов, радиостанций и встречи с фанатами. Также демонстрирует стильные и актуальные аутфиты.

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Стильный look Тины Кароль

Артистка посетила несколько радиостанций в костюме от элитного бренда Louis Vuitton. Он состоял из рубашки и брюк, похожих на домашнюю одежду. Черный цвет наряда и его принт очень шли исполнительнице. Такой look она соединила с оранжевыми босоножками на высоком каблуке.

Тина похвасталась не только красивым нарядом, но и изысканной фигурой, эффектно позируя на камеру.



Тина Кароль в костюме Louis Vuitton / Скриншот инстаграм-сториз Тины Кароль



Тина Кароль в костюме Louis Vuitton / Скриншот инстаграм-сториз Тины Кароль



Тина Кароль в костюме Louis Vuitton / Скриншот инстаграм-сториз Тины Кароль

Волосы звезда уложила в фирменную укладку с голливудскими локонами. На лице сделала макияж, присущий ее новому сценическому образу: на веки нанесла тени светлых оттенках и черные стрелки, а на губы – матовую помаду нюдового цвета.