Знаменитая Тина Кароль находится в Казахстане в рамках промо-тура нового альбома "Красиво". Звезда встречается с фанами и дает откровенные интервью на Месяцев телеканалах и радиостанциях. На днях она появилась в студии "Авторадио" и сделала самую откровенную заявление об отношениях с Даном Баланом.
Интересно Тина Кароль эффектно позировала на радио в костюме Louis Vuitton: фото
Она рассказала, что после скандального признания продюсера "Голоса страны" Владимира Завадюка им с Даном Баланом пришлось "отстаивать чувства". Так, артистка спровоцировала новую волну слухов о том, что роман между ними был.
Нам пришлось вместе отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация розрулилась и все все поняли. Посмотрим, как судьба направит наши сердечные струны,
– объявила Тина Кароль.
После откровенного признания артистка добавила: "Более конкретного ответа не слышал никто".
Фоловеры фан-страницы Тины Кароль и Дана Балана бурно отреагировали на заявление певицы. Они поспешили пожелать знаменитостям счастья и посоветовали беречь друг друга:
- "Любовь и искренность победили в этой схватке с грязным хайпом";
- "Некоторые сдались, а мы – нет. Мы верили до последнего, и мы дождались этих слов";
- "Зачем скрывали? Могли бы давно быть вместе, а интриги только разрушают отношения сплетнями и негативом. Будьте счастливы и здоровы, берегите друг друга, не теряйте времени";
- "Эти чувства не скроешь. Как я рада за этих влюбленных, они созданы друг для друга".
Скандал вокруг романа Тины Кароль и Дана Балана
- В начале мая на воркшопе "Ночь новых идей" Владимир Завадюк заявил, что историю любви звездных тренеров "Голоса страны" Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов и хайпа. Он якобы заставил артистов поверить в то, что они интересны друг другу.
- Продюсер быстро опроверг заявление о фейковом романе Кароль и Балана. Завадюк объяснил, что выбрал не слишком точные слова для выступления и публично извинился перед певцами. Однако фаны не поверили.
- Впоследствии в скандал вмешался сам Дан Балан, который заявил, что романа с Тиной Кароль не было, а зрители "Голоса страны" сами все додумали. Однако симпатию к артистке он отрицать не стал.
- Тина Кароль также прокомментировала отношения с Даном Баланом и заверила, что их флирт под прицелом камер был искренен.