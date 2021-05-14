В личном профиле Дан Балан поддержал креативного продюсера "Голоса страны" Владимира Завадюка, на которого свалился шквал критики. Он рассказал, что между ним и Тиной Кароль была искренняя симпатия и ничего больше. Их роман якобы придумали зрители и сами в него поверили.
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Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах "Голоса" – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумали, сами придумали и сами решили, что был какой-то обман,
– заявил Дан Балан.
Экспрессивный молдавский музыкант рассекретил, что Владимир Завадюк подталкивал их с Тиной Кароль к роману, чтобы поднять рейтинги "Голоса страны". Однако они не стали играть, между ними и в самом деле возникла симпатия.
"Сначала он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если бы у нас появилась "романтическая связь" и подталкивала нас к этому, но на самом деле получилась искренняя симпатия. То, что все и заметили в эфирах, без всякого обмана", – подчеркнул бывший звездный тренер "Голоса страны".
Отметим, сама Тина Кароль отдыхает на островах с сыном и никоим образом не комментирует скандал.
Скандал вокруг романа Тины Кароль и Дана Балана: что известно
- На воркшопе "Ночь новых идей" Владимир Завадюк заявил, что роман Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов и хайпа вокального шоу "Голос страны". Он сделал так, чтобы Дан поверил, что он интересен Тине, а Тина – что Дан ею интересуется.
- Впоследствии продюсер опроверг заявление о фейковом романе Кароль и Балана. Завадюк якобы не создал историю любви между тренерами, а вовремя заметил и показал "химию" между ними.
- Фаны "Голоса страны" не поверили оправданиям продюсера, они считают себя обманутыми.