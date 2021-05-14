В личном профиле Дан Балан поддержал креативного продюсера "Голоса страны" Владимира Завадюка, на которого свалился шквал критики. Он рассказал, что между ним и Тиной Кароль была искренняя симпатия и ничего больше. Их роман якобы придумали зрители и сами в него поверили.

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Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах "Голоса" – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумали, сами придумали и сами решили, что был какой-то обман,

– заявил Дан Балан.

Экспрессивный молдавский музыкант рассекретил, что Владимир Завадюк подталкивал их с Тиной Кароль к роману, чтобы поднять рейтинги "Голоса страны". Однако они не стали играть, между ними и в самом деле возникла симпатия.

"Сначала он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если бы у нас появилась "романтическая связь" и подталкивала нас к этому, но на самом деле получилась искренняя симпатия. То, что все и заметили в эфирах, без всякого обмана", – подчеркнул бывший звездный тренер "Голоса страны".

Отметим, сама Тина Кароль отдыхает на островах с сыном и никоим образом не комментирует скандал.

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