Отец Бритни Спирс заявил, что может снова отправить дочь в психушку

Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми недавно выступил в суде. Там он рассказал, почему должен остаться опекуном дочери. Мужчина заявил, что у нее нестабильная психика.

Судебная волокита по поводу опекунства над американской исполнительницей Бритни Спирс продолжается. Недавно в суде выступил отец певицы Джейми Спирс.

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Отец Бритни Спирс рассказал о состоянии дочери

Как и ожидалось, Джейми Спирс настаивал на том, чтобы оставить ее опекуном, ведь якобы нет достаточных доказательств для того, чтобы сделать обратное. Он также заявил, что ему звонила ассистентка Бритни Джоди Монтгомери (она также предназначена частичной опекуншей звезды). Она якобы жаловалась на психологическое состояние звезды.

Джоди Монтгомери, по словам отца знаменитости, призналась, что Бритни не принимает лекарства, как положено, отказывается встречаться с врачами и консультироваться с медицинской бригадой.

Ассистентка якобы вспомнила о возможности заключения знаменитости в психбольницу для обследования. Такое решение можно принять в Калифорнии, если человек несет угрозу себе или близким.

Монтгомери чувствовала, что мисс Спирс выходит из-под контроля,

– заявил Джейми Спирс.

Зато Джоди сказала, что отец артистки исказил и извратил информацию так, чтобы она звучала "удобно" для него.

Отметим, что такие слова отца Бритни Спирс можно использовать против него самого. Ведь недавно бывший охранник артистки рассказывал, что звезду специально поили наркотическими препаратами и противозачаточными. Так певица теряла здравый смысл на время.

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