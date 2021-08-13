Впервые за 13 лет: отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном
Источник:Variety
Отец американской певицы Бритни Спирс – Джейми Спирс впервые за 13 лет отказался от опекунства над дочерью. Его адвокаты готовят соответствующие документы для подачи в суд.
Бритни Спирс уже неоднократно пыталась отказаться от опекунства отца, но все было безрезультатно. Теперь у 39-летней исполнительницы наконец появился шанс стать свободной.
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Отец Бритни Спирс отказывается от опекунства
Адвокат Джейми Спирса заявил, что он не видит оснований для снятия опекунства, однако считает, что публичная борьба с дочкой будет не в ее интересах. Поэтому мужчина решил передать это право другому человеку.
Независимо от формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс. Он всегда будет безоговорочно любить ее и заботиться о ее интересах,
– говорится в документах.
Адвокаты исполнительницы уже отреагировали на такое решение ее отца. Они рады, что он наконец признал, что должен отступить.
Реакция Бритни Спирс
Артистка очень рада такому заявлению отца. На личной инстаграм-странице она опубликовала сообщение, в котором подчеркнула: "Мы на шаг ближе к нашей свободе!".
Опекунство над Бритни Спирс: последние новости
- В конце июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное слушание по делу опекунства над Бритни Спирс. Артистка впервые лично выступила в суде и рассказала, что отец запрещал ей рожать и травмировал.
- После этого в поддержку певицы выступили не только фанаты, но и коллеги: Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- На следующем заседании суд отказался лишить отца Бритни опекунства. После этого ее адвокат ушел в отставку, а менеджер – уволился.
- Знаменитость заявила, что завершает карьеру, а позже отметила, что не будет давать концертов пока находится под опекой отца. Адвокат Спирс пообещал, что будет действовать быстро и агрессивно.