Музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2023 Дмитрий Шуров отсеял 263 вокалистов и выбрал 36 артистов, которые сразятся за выход в финал. Следующие несколько недель будут прослушивание участников лонглиста, а список финалистов объявят не позднее 17 ноября. В него, скорее всего, как и в прошлом году войдут 8 конкурсантов.

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Лонглист Нацотбора Евровидения-2023

2TONE Angelina DAYTON Drevo Elysees DEMCHUK FIINKA Хавка Jerry Heil Иана Ковальева Kozak Siromaha КРУТЬ Lue Bason Moisei Olivan OOHLA Oy Sound System SASHA Seréen sexnesc Shy SKYLERR SOWA Tember Blanche Tery TVORCHI Victoria Niro Виноградова Zetetics Лилу45 Макс Птичник Мия Ромари Роялкит Саша Фадеева ТОНКА Циферблат

Интересно, что среди участников лонглиста Нацотбора Евровидения-2023 нет экс-жены Дзидзьо SLAVIA. В октябре она призналась, что тоже отправила свою песню на прослушивание.

Что об участниках лонглиста говорит Дмитрий Шуров

Как музыкальный продюсер Pianoбой рассказал, что среди 36 лучших есть "несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену" и музыканты, которые из-за кризиса на грани смены профессии.

Я рад, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Многим из них было трудно снова начать писать, многие музыканты в вынужденной эмиграции или на грани смены профессии, или даже выживания. Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Тем не менее, имеем лонглист из 36 песен, в котором есть все – от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники,

– поделился Дмитрий Шуров.

Он объявил, что скоро 36 музыкантов обнародуют свои конкурсные треки. "Я уже слушаю этот лонглист в машине, надеюсь после публикации всех песен вы будете тоже", – добавил Pianoбой.