Музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2023 Дмитрий Шуров отсеял 263 вокалистов и выбрал 36 артистов, которые сразятся за выход в финал. Следующие несколько недель будут прослушивание участников лонглиста, а список финалистов объявят не позднее 17 ноября. В него, скорее всего, как и в прошлом году войдут 8 конкурсантов.
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Лонглист Нацотбора Евровидения-2023
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Хавка
- Jerry Heil
- Иана Ковальева
- Kozak Siromaha
- КРУТЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Виноградова
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Птичник
- Мия Ромари
- Роялкит
- Саша Фадеева
- ТОНКА
- Циферблат
Что об участниках лонглиста говорит Дмитрий Шуров
Как музыкальный продюсер Pianoбой рассказал, что среди 36 лучших есть "несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену" и музыканты, которые из-за кризиса на грани смены профессии.
Я рад, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Многим из них было трудно снова начать писать, многие музыканты в вынужденной эмиграции или на грани смены профессии, или даже выживания. Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Тем не менее, имеем лонглист из 36 песен, в котором есть все – от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники,
– поделился Дмитрий Шуров.
Он объявил, что скоро 36 музыкантов обнародуют свои конкурсные треки. "Я уже слушаю этот лонглист в машине, надеюсь после публикации всех песен вы будете тоже", – добавил Pianoбой.
- Напомним, финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в Киеве. В целях безопасности участников и команды сцену сведут в укрытии.
- За постановку номеров и трансляцию прямого эфира будет отвечать ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука. Его директором является муж Ольги Фреймут Владимир Локотко.