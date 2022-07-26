Через несколько часов после того, как Европейский языковой союз и BBC заявили, что Евровидение-2023 окончательно пройдет в Великобритании, на информацию отреагировал сам Сэм Райдер. Ему жаль, что ситуация складывается именно так, однако он готов принять "украинскую вечеринку".

Важно Евровидение-2023 состоится в Великобритании, но от имени Украины

Привет, друзья, просто пара мыслей. Это украинская вечеринка, мы просто приглашаем их устроить вечеринку у нас дома. Я знаю, как много означало для Калуша и украинской делегации, что в следующем году оно пройдет дома, в Украине. Я не единственный, у кого на сердце тяжело, зная, что это не может быть так сейчас,

– говорит Сэм.

Исполнитель добавил, что Великобритания будет частью группы любящих посредников и держат руку на пульсе, чтобы достойно представить украинскую культуру, историю и музыку в своей стране. Они хотят, чтобы весь мир объединился вокруг конкурса и вместе поддержал Украину в борьбе с врагом.

В комментариях люди благодарны за понимание в Великобритании, поскольку Украина переживает нелегкие времена. Следует добавить, что за право провести конкурс в своем городе будут бороться Лондон, Манчестер, Глазго, Ливерпуль и Лидс.

Украина автоматически попадет в финал вместе со странами-основательницами как победитель конкурса. Глава Минкульта Ткаченко рассказывал, что в последние недели удалось согласовать с британским правительством и ЕМС, что конкурс будет проходить от имени Украины. В частности, там будут 50/50 британских и украинских ведущих, половина украинских видеороликов и совместная работа BBC и НЦТУ. В частности, Ткаченко будет вести дальше переговоры, чтобы следующее Евровидение таки прошло в Украине.