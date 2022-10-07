Об этом стало известно вечером 7 октября. В соревновании за право принимать Евровидение 2023 Ливерпуль обогнал Глазго.

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Даты проведения Евровидения

Песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.

Конкурс, традиционно, состоится в середине мая, а именно:

первый полуфинал – 9 мая 2023 года;

второй полуфинал – 11 мая 2023 года;

финал – 13 мая 2023 года;

Интересно, что Великобритания уже в восьмой раз будет принимать конкурс Евровидение, однако он впервые состоится именно в Ливерпуле, который, к слову, является городом-побратимом нашей Одессы. Хотя букмекеры прогнозировали, что организаторы предпочтут Глазго.

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Украинское Евровидение в Великобритании

В мае на Евровидении в Турине группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину, принесла третью для нашей страны победу на конкурсе. Соответственно, Украина получила право на проведение следующего Евровидения. Однако полномасштабная война, которую начала Россия, не позволяет этого. Поэтому организаторы конкурса решили не проводить конкурс в Украине, а предложили Великобритании.

Несмотря на то, что конкурс будет проходить в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Пока что детали такой соорганизации полностью неизвестны, поскольку в истории конкурса подобное случается впервые.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко уже отреагировал на избрание хозяина следующего Евровидения и выразил уверенность в том, что Ливерпуль справится с проведением и отражением Украины на конкурсе.

С 1956 года, когда в Лугано прошел первый конкурс, Европа не сталкивалась с таким вероломным и варварским нападением, как война России в Украине. Каждому украинцу жаль, что наша страна не может принять соревнования из-за постоянных атак России. Каждый украинец ждет победу, чтобы иметь возможность действительно отпраздновать это событие,

– подчеркнул министр.

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