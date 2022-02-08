От яркой фуксии до золота: Маша Ефросинина выбирает платье на Нацотбор Евровидения-2022
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
До большого финала Нацотбора Евровидения-2022 остались считанные дни. К прямому эфиру готовятся не только конкурсанты, но и ведущие. Так, Маша Ефросинина примеряет платья для эффектного появления в кадре.
В этом году Маша Ефросинина заменила своего друга Сергея Притулу, который был ведущим Национального отбора Евровидения четыре года подряд – с 2017-го по 2020 год. Уже в субботу, 12 февраля, она будет поддерживать финалистов на главной сцене, а пока выбирает платье для грандиозного мероприятия.
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Маша Ефросинина выбирает платье на Нацотбор Евровидения-2022
Телезвезда устроила примерку в люксовом столичном бутике Novias. Ей понравились четыре кардинально разных платья – от фасона до цвета.
Почти вся эта неделя пройдет под знаком Национального отбора. Идеально начать ее с примерки платья для эфира. Мы подобрали четыре варианта, но решать будут продюсеры,
– поделилась Маша Ефросинина.
Первое из них – цвета фуксии с акцентным лифом, пышным низом с воланами и разрезом посередине. Второе – серебряное, приталенного фасона с рукавами-фонариками, камнями на декольте и пикантным разрезом. Его стоимость на сайте составляет 600 долларов – 16 640 гривен.
Третьим Маша Ефросинина примерила ярко-красное платье прямого кроя с разрезом и асимметричным верхом, обнажавшим одно плечо. Последним она надела роскошное "золотое" платье, расшитое пайетками, с глубоким декольте и откровенным разрезом до бедер. На сайте бутика оно стоит 1 455 долларов – почти 40 тысяч гривен.
Маша Ефросинина выбирает платье на Нацотбор Евровидения-2022 / Видео из инстаграм-сторис ведущей
Что известно о финале Нацотбора Евровидения-2022
- Грандиозный прямой эфир, на котором Украина узнает своего представителя на Евровидении-2022 в Турине, состоится 12 февраля в 18:30 в Центре культуры и искусств НАУ в Киеве.
- За поездку в Италию будут бороться восемь финалистов – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY.
- В тройку судей Нацотбора Евровидения-2022 вошли певица Тина Кароль, победительница 2016 года Джамала и член правления Суспільного Ярослав Лодыгин.
- Если на сцене будет господствовать Маша Ефросинина, то ведущим грин-рума Нацотбора избрали Тимура Мирошниченко, ведущего Евровидения-2017 в Украине.