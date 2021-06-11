Особенная больница и конфиденциальность: новые детали родов Меган Маркл

Неделю назад принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Но супруги теперь больше скрывают личную жизнь. Однако инсайдеры выяснили новые детали рождения Лилибет.

Меган Маркл планировала родить дочь дома. Но похоже, родители передумали, ведь кроха родилась в больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган и Гарри серьезно задумались над выбором роддома.

К слову Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

Детали вторых родов Меган Маркл

Важно, что больница была неподалеку от имения принца Гарри и Меган Маркл. Но это не единственная причина, почему пара выбрала именно это медицинское учреждение.

Они рассматривали несколько больниц, прежде чем остановились на больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Меган в ней привлекло то, что она была основана женщинами,

– рассказал инсайдер.

Вторым важным критерием для супругов стала конфиденциальность и безопасность. Для них было важно, что Santa Barbara Cottage Hospital имеет индивидуальный подход к родам и учитывает пожелания семьи.

Там есть палаты с дополнительной комнатой, где может ночевать отец малыша, и быть рядом с роженицей. Безопасность и конфиденциальность были в Меган и Гарри в приоритете. К тому же с ними в больницу заселилось много личной охраны, и их всех нужно было разместить в больнице,

– добавил источник.

В больнице за Меган Маркл ухаживала врач Мелисса Дрейк. Однако по телефону герцогиня общалась и консультировалась с британской акушеркой Гоури Мот. Она помогала Меган при рождении первенца Арчи в Лондоне.



Меган Маркл и принц Гарри с сыном / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями: что известно