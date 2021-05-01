Несколько недель назад в записи проекта "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "главной плакальщицей на похоронах". Звезду быстро раскритиковали фанаты, а Кароль в свою очередь ответила, что "дно пробито". Вместе с тем шоу "Маска" извинилось перед певицей за слова Поляковой.

Читайте также Оля Полякова заявила, что Тина Кароль использовала ее ради пиара: ответ певицы

Впрочем, много фанатов не понимали, почему слова Поляковой не вырезали из шоу, поскольку это была запись, а не прямой эфир. Впоследствии Оля Полякова в пост-шоу обвинила телеканал, что они дали это "в массы", поскольку она эту фразу сказала звездным коллегам "по секрету", а не вслух.

Что думает Остапчук о скандале с Поляковой

В интервью для блогера Вани Рассела (RUSSELL BLOG) Остапчук отметил, что это шоу и нормально, когда "канал делает хайп".

Здесь я согласен больше с каналом. Это такие вещи, которые делают хайп. Я за то, чтобы это было шоу. Я за то, чтобы об этом шоу говорили. И если ты приходишь сидеть в кресле детектива, то ты должен понять, что ты можешь сказать то, что не хочешь. Причем Оля – очень искренний человек. Она не специально говорит эти вещи,

– убежден Остапчук.

В частности Владимир рассказал о закулисье проекта и строгих правилах, которые он должен был соблюдать:

он должен был подписать договор о неразглашении всех деталей шоу;

максимально беречь себя от коронавируса;

не признаваться, кто говорит под маской – даже жене, маме и друзьям;

не менять внешний вид.

Относительно гонорара за шоу "Маска", Владимир Остапчук отказался называть сумму. Впрочем, он признался, что эта сумма больше, чем его гонорар на Евровидении-2021. А тогда эта сумма составляла 190 тысяч гривен.