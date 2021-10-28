Відома українська артистка Оля Полякова опублікувала на особистій сторінці нові фото. Зірка повідомила, що перебуває на острові Сицилія.

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Оля Полякова в Сицилії

В інстаграм-сторіз виконавиця показала, що оселилась у віллі з приватним шеф-кухарем та басейном, довжиною 18 метрів. Однак у день приїзду Олю Полякову чекала не надто тепла погода. На Сицилії співачка відпочиває разом з донькою Машею.



Де відпочиває Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз зірки

На території вілли також є великий сад, де Оля Полякова влаштувала фотосесію у стильному образі. Вона позувала перед камерою у білих спортивних штанах та чорному худі оверсайз.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його хвильками. Родзинкою її аутфіту стали чорні сонцезахисні окуляри з масивною оправою. Оля Полякова не користувалась косметикою, тому продемонструвала природну красу.

Сицилія! Прохолодно тільки по погоді,

– підписала кадри артистка.



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки

Де відпочивають українські зірки

У період карантину та осінніх канікул чимало українських знаменитостей вирушили у відпустку: