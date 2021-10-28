Відома українська артистка Оля Полякова опублікувала на особистій сторінці нові фото. Зірка повідомила, що перебуває на острові Сицилія.
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Оля Полякова в Сицилії
В інстаграм-сторіз виконавиця показала, що оселилась у віллі з приватним шеф-кухарем та басейном, довжиною 18 метрів. Однак у день приїзду Олю Полякову чекала не надто тепла погода. На Сицилії співачка відпочиває разом з донькою Машею.
Де відпочиває Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз зірки
На території вілли також є великий сад, де Оля Полякова влаштувала фотосесію у стильному образі. Вона позувала перед камерою у білих спортивних штанах та чорному худі оверсайз.
Знаменитість розпустила волосся та вклала його хвильками. Родзинкою її аутфіту стали чорні сонцезахисні окуляри з масивною оправою. Оля Полякова не користувалась косметикою, тому продемонструвала природну красу.
Сицилія! Прохолодно тільки по погоді,
– підписала кадри артистка.
Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки
Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки
Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки
Де відпочивають українські зірки
У період карантину та осінніх канікул чимало українських знаменитостей вирушили у відпустку:
- Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром та сином Олександром проводить час на Мальдівах.
- Надя Дорофєєва з подругами та Володимиром Дантесом відпочиває у Португалії.
- Олександр Еллерт з донькою та друзями поїхав у Румунію. Щоправда, без Ксенії Мішиної.
- Ірина Федишин з чоловіком і синами насолоджується відпочинком у Туреччині.
- Володимир Остапчук з дружиною влаштував несподівану відпустку та гайнув до столиці Франції.