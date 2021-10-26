Пока в Украину идет зима, Ирина Федишин отправилась к теплу. Для семейного отдыха она выбрала Турцию. Артистка призналась, что сейчас там гораздо больше туристов, чем в августе.

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Ирина Федишин в Турции

В Турцию Ирина с мужем и детьми прилетели еще вчера, весь день отдыхали, но не выходили на связь с поклонниками. Звезда отметила, что они были под впечатлением от отеля, в котором поселились, ведь это настоящий рай для деток. Поскольку у Юрчика и Олежки каникулы в школе, то родители решили не терять времени и, пока это возможно, в этом году еще побыть на солнышке у моря.

Федишин снимала сториз, лежа на пляже. Она была одета в полосатый купальник светлых цветов, волосы собрала в пучок сверху, а на лице сделала легкий макияж. От солнца прятала глаза за очками.

Артистка также показала гостиничный номер, который стилизован под мир Disney. Сыновья такому отдыху изрядно рады.

Ирина Федишин об отпуске в Турции: смотрите видео онлайн

Отметим, в этом же отеле несколько недель назад отдыхал ведущий Григорий Решетник с семьей. Поездку для него, родителей и сыновей организовала жена Кристина. Женщина давно мечтала сделать такой подарок для самых родных, это было одной из целей на этот год.