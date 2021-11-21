Известный украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) поделился с поклонниками новым фото. В свой день рождения он показал волшебную фотографию с мамой.
Смотрите также SLAVIA впервые показала квартиру, в которой прожила с Дзидзьо 10 лет: редкое видео
Фото Дзидзьо с мамой
Музыкант рассказал, что на 38-летие его мама Галина приехала из Португалии. В день рождения она сделала совместное фото со звездным сыном.
Перед камерой улыбающийся Дзидзьо позировал с цветами в руках. Мамочка целовала его в щеку.
Мой счастливый день рождения!!! Мама приехала из Португалии меня поздравить,
– написал Дзидзьо под фото.
Дзидзьо с мамой / Фото из инстаграма Дзидзьо
В комментариях под фото украинские звезды поздравили артиста с праздником. Кадр прокомментировала и бывшая жена SLAVIA, написав: "Мама рядом, это счастье".
- Оля Цибульская: "Поздравляю! Маме привет";
- Андрей Джеджула: "С днем рождения! И многая лета маме!!! Только взлетов и душевного равновесия! Ты крутой";
- Алексей Суханов: "С днем Рождения, дорогой! Пусть счастье будет безграничным и здоровье всей семье!".