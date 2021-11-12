Не секрет, что своей карьерой певицы Оля Цибульская обязана Дзидзьо, и не только потому, что с ним она записала свои самые большие хиты – "Чекаю. Цьом" и "Киця". Почти 20 лет назад артист вдохновил ее поступать не в медицинский, а в академию эстрадного искусства.

Интересно SLAVIA рассказала, может ли быть роман между Дзидзьо и Олей Цибульской

По словам SLAVIA, она тоже сделала немалый вклад в творчество Цибульской. Певица якобы уговорила экс-супруга поддержать знакомую на старте или хотя бы ответить на ее телефонные звонки.

"Я дала телефон Михаилу. Даже когда он не поднимал трубку, я его просила: "Возьми, поговори. Возможно, у нее есть хорошая идея". Он не хотел почему-то", – вспоминает певица.

Экс-супруга Дзидзьо заверила, что их с Олей Цибульской теплая дружба существует только на сцене. В реальной жизни звезды держат дистанцию.

Все эти годы они не общались так, как это кажется, будто они друзья. На самом деле Оля к Михаилу на Вы, как говорится. В личном разговоре с ним она держится очень толерантно, а когда выходит на сцену, на камеру, – позволяет себе что попало,

– резко заявила SLAVIA.

Она добавила, что Дзидзьо часто шокирован, как Цибульская флиртует с ним на сцене. Он будто говорит: "Как так может быть? Она меня подставляет, порой делает такие вещи, что я даже не знаю, как реагировать".



Оля Цибульская с Дзидзьо / Фото из инстаграма певицы

Добавим, до скандального развода Дзидзьо Оля Цибульская рассказывала, что они не дружат семьями. Звезды будто бы часами сидят на студии, общаются о высоком и обсуждают простые человеческие вещи, однако никогда не впутывают в свои отношения любимых.

Что известно об отношениях SLAVIA с Олей Цибульской