В день 25 годовщины свадьбы Виталий Борисюк решил удивить любимую. Сама Ольга Сумская поделилась кадрами в инстаграм-сторис.
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Муж Ольги Сумской сделал ей предложение
Виталий Борисюк появился перед любимой в розовой рубашке и синих брюках. Он держал в руках коробочку с подарком, а также огромный букет белых роз.
Мужчина устроил небольшую сценку, подойдя к актрисе со словами: "Госпожа, я дворянин – порядочный человек. Имею миллион годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку и у меня есть отличные лошади. Хотите быть моей женой?".
Так Виталий Борисюк снова признался Ольге Сумской в любви и растрогал ее. Он встал на одно колено и презентовал подарок, в котором, вероятно, было ювелирное украшение. Но сама звезда решила скрыть ее от поклонников.
Виталий Борисюк сделал предложение Ольге Сумской / Фото из инстаграм-сторис
Затем супруги отправились праздновать серебряную свадьбу в заведение, расположенное в отеле в центре Киева. Они прекрасно проводили время, а Ольга Сумская написала, что "25 лет прошли как один день".
Виталий Борисюк и Ольга Сумская празднуют годовщину свадьбы / Фото из инстаграм-сторис
Брак Сумской и Борисюка
- Ольга Сумская и Виталий Борисюк влюбились друг в друга, когда вместе играли в театре.
- Актриса тогда была замужем за Евгением Паперным и воспитывала дочь Антонину. Однако чувства к Борисюку перевесили, поэтому Ольга и Виталий закрутили роман.
- Впоследствии Паперный узнал об отношениях жены на стороне. Пара расторгла брак.
- Сумская вышла замуж во второй раз в 1996 году. Через 6 лет у супругов родилась дочь Анна.