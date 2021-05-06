В день 25 годовщины свадьбы Виталий Борисюк решил удивить любимую. Сама Ольга Сумская поделилась кадрами в инстаграм-сторис.

Это интересно Цветение сакуры во Львове: Ирина Федишин устроила яркую семейную фотосессию в красивой локации

Муж Ольги Сумской сделал ей предложение

Виталий Борисюк появился перед любимой в розовой рубашке и синих брюках. Он держал в руках коробочку с подарком, а также огромный букет белых роз.

Мужчина устроил небольшую сценку, подойдя к актрисе со словами: "Госпожа, я дворянин – порядочный человек. Имею миллион годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку и у меня есть отличные лошади. Хотите быть моей женой?".

Так Виталий Борисюк снова признался Ольге Сумской в любви и растрогал ее. Он встал на одно колено и презентовал подарок, в котором, вероятно, было ювелирное украшение. Но сама звезда решила скрыть ее от поклонников.



Виталий Борисюк сделал предложение Ольге Сумской / Фото из инстаграм-сторис

Затем супруги отправились праздновать серебряную свадьбу в заведение, расположенное в отеле в центре Киева. Они прекрасно проводили время, а Ольга Сумская написала, что "25 лет прошли как один день".



Виталий Борисюк и Ольга Сумская празднуют годовщину свадьбы / Фото из инстаграм-сторис

Брак Сумской и Борисюка