В новом интервью 65-летняя Наталья Сумская впервые за долгое время рассказала об отношениях с младшей на 11 лет сестрой Ольгой Сумской. Актриса призналась, что дружба у них не сложилась из-за ряда причин, в частности из-за разных стилей жизни. На вопрос о том, связаны ли недоразумения с политикой, звезда ответила: "Не без того".

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Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни. Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, кто-то выбирает иначе,

– поделилась Наталья Сумская.

Кроме того, актрисе не импонирует чрезмерная публичность сестры. Она не одобряет то, что чуть ли не каждый свой шаг Ольга Сумская демонстрирует в социальных сетях.

"Всю жизнь Оли мы видим в фейсбуке, нет проблем с этим. Почти каждый шаг отражается на публике. Здесь нет проблемы увидеть, что она делает едва ли не каждую минуту. У меня другой взгляд на это", – призналась актриса.



Сестры Сумские / Фото из открытых источников

Отметим, больше месяца назад Ольга Сумская рассказывала о конфликте с сестрой Натальей, подчеркивая, что в их отношения "вплелась политическая тема". По этой же причине Наталья не общается со старшей племянницей Антониной Паперной, которая живет и работает в Москве.

Актриса объясняет это тем, что это "уже другая страна, другая семья". Сама же Ольга Сумская резко отвечает на критику относительно переезда старшей дочери в Россию.