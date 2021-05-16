Ольга Сумская и Виталий Борисюк решили пышно отпраздновать серебряную свадьбу. Они устроили вечеринку в одном из ресторанов Киева. Супруги обновили свадебные клятвы и поженились во второй раз.

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Вторая свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка

На церемонии присутствовала пресса, а также украинские знаменитости – Катя Осадчая, Виталий Козловский, Владимир Горянский и Гарик Кричевский с женами и многие другие. Как и на каждой свадьбе, невеста бросала букет, который поймала Влада Литовченко.

Также празднование посетила дочь Сумской и Борисюка – 19-летняя Анна. А вот сестра Ольги, Наталья, а также старшая дочь Антонина Паперная, не прибыли на свадьбу.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк на свадьбе дочери / Фото из инстаграм-сториз

Образы молодоженов

В день второй свадьбы Ольга Сумская и Виталий Борисюк выглядели невероятно счастливыми. Не меньше поражали их наряды. Традиционно, актриса примерила роскошное белое платье с блестками длины макси, которое удачно подчеркивало фигуру. Также она выбрала длинную фату, а дополнением look была подвеска на белой ленте.

Наряд Ольга Сумская совместила с молочными туфлями на каблуках. Она распустила длинные волосы и уложила из локонами. На лице звезда сделала макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями, а губы – персиковой помадой.

Виталий Борисюк появился в изысканном смокинге, состоящий из черных брюк и элегантного белого жакета с черными полосками, а также бабочки.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк на свадьбе / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, свадьба Сумской и Борисюка, как и положено, прошла после признания в любви и предложения выйти замуж. По случаю 25 годовщины брака актриса ранее делилась трогательными архивными фото со свадьбы.