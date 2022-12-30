Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о старшей дочери Антонине Паперной. Она не планирует вернуться к звездной маме даже в праздники.

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Ольга Сумская вспомнила о дочери

Актриса поделилась, что старшая дочь никакими способами не может приехать в Украину. Сумская отметила, что Тоне очень тяжело.

Она никак не может приехать. Это просто невозможно со всех сторон. Это трудно. Ей очень тяжело. Это самое трудное, что можно вообще представить,
– призналась Ольга Сумская.

Что говорят о старшей дочери Сумской

Антонина Паперная жила в России задолго до 24 февраля, но с начала большой войны в Украину не вернулась.

  • Младшая дочь Сумской рассказала, что старшая сестра была для нее настоящей поддержкой и вдохновением. Отпускать ее в Москву Анне не хотелось. Сейчас она Антонину не осуждает.
  • Ольга Сумская не уверена, мобилизуют ли ее зятя Владимира Яглича, который является россиянином. По этому поводу актриса получала множество злых комментариев и сообщений с проклятиями.
  • Актриса Валерия Ходос высказалась о коллегах, оставшихся в России. Она считает, что Паперна и Безрук не поддержали Родину, потому что боятся пойти против мужчин-россиян.