Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о старшей дочери Антонине Паперной. Она не планирует вернуться к звездной маме даже в праздники.

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Ольга Сумская вспомнила о дочери

Актриса поделилась, что старшая дочь никакими способами не может приехать в Украину. Сумская отметила, что Тоне очень тяжело.

Она никак не может приехать. Это просто невозможно со всех сторон. Это трудно. Ей очень тяжело. Это самое трудное, что можно вообще представить,

– призналась Ольга Сумская.

Что говорят о старшей дочери Сумской

Антонина Паперная жила в России задолго до 24 февраля, но с начала большой войны в Украину не вернулась.