Владимир не активен в соцсетях. С начала полномасштабной войны он опубликовал только два сообщения – поздравления с 9 мая и о смерти Пускепалиса. До этого последнее сообщение было 23 февраля. Тогда показал подарок, полученный от дочери на день защитника отечества.

К слову Карма в действии: российский актер погиб в результате ДТП во время поездки на оккупированный Донбасс

Зять Сумской отреагировал на смерть путиниста Пускепалиса

Пускепалис работал с русскими террористическими организациями. Он финансировал пророссийские сепаратистские движения в Украине. Но это не смущает зятя Ольги Сумской – Владимира Яглича. В инстаграмме он посвятил покойному коллеге целый пост, в котором сказал, что путинист был "хорошим человеком". Но ведь мы знаем, что "хороших русских" не бывает.

Погиб Сергей Пускепалис. Хороший человек, прекрасный актер и настоящий мужчина,

– написал Яглич под фото россиянина.

Этот "настоящий мужчина" погиб в ДТП, которое произошло в Ярославской области россии. Произошло это во время поездки актера на оккупированный Донбасс, когда он перегонял автомобиль боевикам "днр". Пускепалис не успел насладиться мобилизацией, которую путин объявил в россии 21 сентября, поэтому вынужден слушать концерты кобзона.

Позиция Владимира Яглича в войне

Владимир Яглич, являющийся мужем старшей дочери Ольги Сумской – Антонины Паперной, ни разу не высказался против войны в Украине. Супруги продолжают жить и работать в стране-террористке, которая ежедневно убивает мирных украинцев, беспощадно обстреливает украинские города и села.

Сумская раньше защищала дочь и говорила, что Паперна не может публично поддержать Украину, потому что живет "в режиме страшного террора". Похоже, что Яглич публично выразил грусть по путинисту Пускепалис именно потому, что также "в режиме старшего террора".