Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что никак не может повлиять на ситуацию с живущей в России дочерью. Она подчеркнула, что критика еще больше делает все болезненным.

К слову Ирина Билык разозлилась на эксчеловика, который хочет выступить на России: "Бросил на меня тень"

Ольга Сумская ответила Кондратюку

Актриса призналась, что ей тяжело быть на разлуке со старшей дочерью, однако она не может изменить ситуацию.

"Если бы я, как мама, могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то дерьмо, какое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации – это еще более болезненно", – сказала Ольга Сумская.

Также актриса ответила Игорю Кондратюку, предположившему, что Сумская может порвать отношения с дочерью.

Как я могу повлиять? Никак. Тут вдруг Игорь Кондратюк принялся мне давать советы. Пан Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю,

– ответила Ольга.

Что говорил Игорь Кондратюк о дочери Сумской

Телеведущий и продюсер замечал, что ему, как отцу троих детей, было бы непросто прекратить общение с родными: "Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая, половозрелая женщина, что она может с ней сделать? Ничего. Единственное. – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который трудно сделать".

Игорь Кондратюк выражал надежду, что Антонине на самом деле не безразлично на войну в Украине и она когда-нибудь вернется сюда.

"Если ей болит Украину, если она чувствует себя частью страны, где была рождена, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно", – высказался шоумен.