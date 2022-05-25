Именно с шоуменом и волонтером Сергеем Притулой группа Kalush Orchestra заключила соглашение о сотрудничестве во благо страны. Известно, что у Притулы свой благотворительный фонд, который является одним из самых мощных в Украине и обеспечивает наибольшие потребности украинских военных на фронте последние 8 лет.
Важно Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra рассказали, будут ли гастролировать в поддержку армии
Лидер группы Олег Псюк обещал, что в случае победы выставит на продажу свой трофей, чтобы передать большое количество средств на ВСУ. 25 мая мужчины совместно объявили, что борьба за музыкальную награду началась. Также музыканты выставили на продажу свою особую розовую панаму.
Как можно приобрести панаму и трофей
- Сделайте вступительное пожертвование в размере 5€ (или 200 гривен) на банковский счет фонда Сергея Притулы.
- Чем больше вы сделаете пожертвований по 200 гривен, тем больше шансов выиграть у вас будет.
- После окончания розыгрыша партнеры "Монобанка" с помощью рандомайзера выберут победителя из всех пожертвовавших.
- Трофей со стеклянным микрофоном Евровидение достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.
Розыгрыш головного убора и аукцион трофея завершатся 28 мая в 19:00.
Сергей Притула и Kalush Orhestra разыграют трофей Евровидение: видео
Kalush Orchestra победил на Евровидении-2022: главное
- Украинская группа одержала абсолютную победу со второй в истории конкурса наибольшим количеством баллов – в 2017 году ее превзошел только Сальвадор Собрал. Жюри из других стран дали Kalush Orchestra 192 балла, а зрители – 439. Следовательно, группа получила потрясающий 631 балл в финале конкурса.
- Во время выступления украинцев все в зале рукоплескали стоя, а участники из других стран горячо поддерживали украинцев как в зале выступления, так и на пресс-конференциях. Особую поддержку ощущала Украина от Литвы, Латвии, Исландии, Грузии.
- После выступления группы с песней "Stefania" украинцы призвали спасти Мариуполь и бойцов из "Азовсталя", что могло угрожать им дисквалификацией. Но организаторы не сделали этого, поэтому интерес многомиллионной аудитории к обстрелам в Мариуполе возрос в несколько раз, как это свидетельствовали запросы в Google.
- Пока неизвестно, где проведут следующее Евровидение-2023 – в Украине или в другом месте, все будет зависеть от развития событий в российско-украинской войне. Сейчас группа Kalush Orchestra готовится к большому туру по Европе в поддержку армии Украины.