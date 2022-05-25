Именно с шоуменом и волонтером Сергеем Притулой группа Kalush Orchestra заключила соглашение о сотрудничестве во благо страны. Известно, что у Притулы свой благотворительный фонд, который является одним из самых мощных в Украине и обеспечивает наибольшие потребности украинских военных на фронте последние 8 лет.

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Лидер группы Олег Псюк обещал, что в случае победы выставит на продажу свой трофей, чтобы передать большое количество средств на ВСУ. 25 мая мужчины совместно объявили, что борьба за музыкальную награду началась. Также музыканты выставили на продажу свою особую розовую панаму.

Как можно приобрести панаму и трофей

Сделайте вступительное пожертвование в размере 5€ (или 200 гривен) на банковский счет фонда Сергея Притулы.

Чем больше вы сделаете пожертвований по 200 гривен, тем больше шансов выиграть у вас будет.

После окончания розыгрыша партнеры "Монобанка" с помощью рандомайзера выберут победителя из всех пожертвовавших.

Трофей со стеклянным микрофоном Евровидение достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.

Розыгрыш головного убора и аукцион трофея завершатся 28 мая в 19:00.

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