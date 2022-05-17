Kalush Orchestra дали пресс-конференцию во Львове. Поскольку для выступления на Евровидении музыканты получили разрешение на временный выезд за границу, то после финала вернулись в Украину. Но, похоже, скоро они снова отправятся в Европу.

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Kalush Orchestra о гастролях в Европе

Многие украинские артисты выступают в разных странах мира и собирают средства для Украины. Перед Евровидением Kalush Orchestra также дали несколько концертов за границей и после победы снова планируют сделать это.

Скоро артисты отправятся в тур, где будут собирать средства для ВСУ. Поскольку после победы на Евровидении у Kalush Orchestra появилось много поклонников в разных странах, то музыканты не хотят упускать шанс помочь нашим военным.

Скоро объявим, в каких городах будем выступать. На каждом выступлении мы будем собирать средства на поддержку армии, а также на счета официальных фондов,

– сказал Олег Псюк.

Олег Псюк о гастролях: смотрите видео онлайн

В финале Евровидения-2022 зрители 28 из 39 стран отдали представителям Украины самые высокие баллы – 12. Это абсолютный рекорд за все время существования песенного конкурса. В общей сложности от зрителей Kalush Orchestra получили 439 баллов из 480 возможных. В итоге с баллами от судей вышел 631 балл, с которым группа из Калуша заняла первое место.