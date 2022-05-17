Группа Kalush Orchestra уже вернулась из Турина и дала пресс-конференцию во Львове. Музыканты ответили на вопросы украинских и мировых СМИ. Особое внимание было приковано к заявлению Олега Псюка об "Азовстале".

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Олег Псюк о призыве спасти Мариуполь

Солист подчеркнул, что для него жизнь и здоровье украинских военных и всего народа гораздо важнее статуэтки и победы на Евровидении.

Я бы больше корил себя, если бы этого не сделал, чем если бы сделал и дисквалифицировали. Поэтому, конечно, для меня важнее судьба украинских людей, чем статуэтка и победа. Хотя и это очень важно. Конечно, я знал, что нас могут дисквалифицировать, но уверен, что Украина бы поддержала наш выбор,

– сказал Олег Псюк.

Kalush Orchestra о призыве спасти Мариуполь: смотрите видео онлайн

Украинцы действительно поддержали выбор коллектива и оценила по достоинству такое заявление. За позицию Kalush Orchestra поблагодарили и защитников "Азовстали", для которых чрезвычайно важно знать, что о них не забыли и всяческими возможными способами пытаются спасти.