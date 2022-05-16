Триумфаторы Евровидения-2022 Kalush Orchestra сегодня, 16 мая, вернулись в Украину! У них было специальное разрешение на то, чтобы уехать, а после победы, как и обещали, вернулись на родину.

Британец по Евровидению-2022 вернулся домой в розовой панаме от Kalush Orchestra: видео

Kalush Orchestra приехали в Украину

Украинских музыкантов с радостью встречали на украинской земле и кричали им: "Поздравляем". Коллектив вместе с таможенниками и молодежью спели Stefania – хит Евровидения в 2022 году. Артистам дарили цветы и фотографировались с ними.

Kalush Orchestra вернулись в Украину: видео

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