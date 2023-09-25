Кроме того, он высказался о будущем артиста. По словам продюсера, певец уже не вернется в Украину, а даже если и приедет на Родину, то предыдущую популярность ему уже не получить.

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Денис Путинцев высказался об Олеге Виннике

Мужчина назвал исполнителя "нейтральным молчуном" и убежден, что Винник не вернется в Украину, поскольку заработал достаточно денег, чтобы открыть в Европе небольшой бизнес и остаться и жить.

К тому же он отметил, что именно из-за длительного молчания Олега Винника "трудно в чем обвинить".

Он оказался мудрее Потапа и не выпускал патриотические песни, а просто молчал и чего-то ждал. Его сложно в чем обвинить. Он просто оказался нейтральным молчуном. Я думаю, что Винник уже не вернется в Украину. Он достаточно заработал, чтобы жить в Европе. Он может там открыть какой-нибудь небольшой бизнес и там остаться жить,

– поделился продюсер.

Кроме того, Путинцев отметил, что даже если Винник вернется в Украину, ему все равно не удастся получить такую же популярность, какая у него была до 24 февраля 2022 года. Он добавил: "На его место уже есть несколько артистов, которые займут эту нишу".

Олег Винник за границей: что известно

Певец уехал из Украины 26 февраля потому что является резидентом Германии и вывозил с собой много людей. В частности, семью своего продюсера Александра Горбенко.

После переезда в Германию Винник больше года не выходил на связь. Лишь в июне он дал первое интервью. Тогда артист признался, что болеет редким заболеванием и в Германии он лечится.

После начала полномасштабного вторжения продюсер певца Александр Горбенко сообщил, что приостановил сотрудничество с исполнителем. Он предположил, что Винник не планирует возвращаться в Украину.

Что другие продюсеры говорили об Олеге Виннике

Юрий Горбунов поделился, что длительное молчание и исчезновение Олега Винника не разочаровали его, но удивили. Он убежден, что ему как публичному человеку следовало действовать иначе.

поделился, что длительное молчание и исчезновение Олега Винника не разочаровали его, но удивили. Он убежден, что ему как публичному человеку следовало действовать иначе. Михаил Ясинский отметил, что певцу сложно понять все, что сейчас происходит в Украине. Все потому, что после 24 февраля исполнитель живет не в том же контексте, что и большинство украинцев.

"Винник — человек, который совершенно не понимает, что происходит. Не в теме. Он не понимает, где он, что он. И вообще весь мир, который вокруг него, он его не чувствует", – объяснил Михаил.

Игорь Кондратюк считает отсиживание Винника в Германии позорным поступком.

"Если человек боится и бежит от войны, то это к психиатру, а не ко мне. Позорно ли это к ребятам, которые в окопах? Да", — сказал продюсер.